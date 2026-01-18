"Denize giremedik" dedi, karda kulaç attı - Son Dakika
"Denize giremedik" dedi, karda kulaç attı

"Denize giremedik" dedi, karda kulaç attı
18.01.2026 21:30
"Denize giremedik" dedi, karda kulaç attı
İstanbul'dan Sinop'a dönen Sadettin Özgenç, köyündeki 40 santimetrelik karla eğlenceli anlar yaşadı. Karın tadını çıkarmak için karın içine atlayan Özgenç, "Denize giremedik, bari karda yüzelim" diyerek espri yaptı.

İstanbul'dan memleketi Sinop'a gelen Sadettin Özgenç, köyündeki yaklaşık 40 santimetrelik karı görünce kendini kara bıraktı. Karda kulaç atıp emekleyen Özgenç, "Denize giremedik, bari karda yüzelim" diyerek espri yaptı.

İstanbul'da yaşayan Sadettin Özgenç, memleketi Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Değirmencili köyüne geldi. Köyündeki evine ulaştığında yaklaşık 40 santimetrelik kar birikintisiyle karşılaşan Özgenç, büyük bir sürpriz yaşadı.

KARDA KULAÇ ATTI

Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaş, dondurucu soğuğa aldırış etmeden elbiselerini çıkartarak kendini beyaz örtünün içine attı. Karın içine atlayan Özgenç, bir süre karda kulaç atarak ilerledi.

"DENİZE GİREMEDİK BARİ KARDA YÜZELİM"

Kar üzerinde emekleyen ve sırt üstü yatarak kar banyosu yapan Özgenç, o anlarda kendisini görüntüleyenlere, "Denize giremedik, bari karda yüzelim" diyerek espri yaptı.

Çevredeki yakınları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, Özgenç'in neşeli tavırları ve karın tadını doyasıya çıkardığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Denize giremedik' dedi, karda kulaç attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 7752925Pgadj 7752925Pgadj:
    HERKES DENESİN GUZEL BENCE.. BOĞULMA RİSKİDE YOK EN AZİNDAN.. 0 0 Yanıtla
SON DAKİKA: "Denize giremedik" dedi, karda kulaç attı - Son Dakika
