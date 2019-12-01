Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor.

Ardahan'da gece başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kent, sabah saatlerine doğru beyaza büründü.

Sabah kar sürpriziyle karşılaşan esnaf, iş yerlerinin önünü temizledi.

Kars

Kars'ta da gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorluk çekti.

Kar yağışı sonrası sisin de etkisiyle Kars Kalesi ve tarihi mekanlarda güzel görüntüler oluşturdu.

Kar yağışına sevinen çocuklar ise kar topu oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Konya'dan gelen İsmihan Pınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah çok güzel manzarayla karşılaştıklarını ifade ederek, "Kars çok güzel, insanı mert. Kars'a kar çok yakışıyor. Doğu zaten karla daha güzel, buranın güzellikleri de budur. Bu mevsimde bizim orada kar olmaz. Güzel bir ortam, hoşumuza gitti." diye konuştu.

Sarıkamış ilçesinde de üç gündür aralıklara etkili olan kar ve sis, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sabahın erken saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karlar ile iş yerlerinin önünü temizledi.

Kar ve sis trafikte de aksamalara yol açtı. Kars- Erzurum kara yolunda araçlar, kontrollü ilerleyebildi. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme çalışması başlattı.

Cıbıltepe Kayak Merkezindeki ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 15 santimetre olarak ölçüldü.

Vatandaşlardan Turhan Koçaş, kar yağışına sevindiklerini belirterek, "Kasım ayı veda ederken kar başladı. Kayak merkezimizde yaklaşık 15 santimetre kar oluştu. Mekanik tesisler ve oteller hazır durumda. İnşallah kış sporları adına iyi bir sezon geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Erzurum'da gece başlayan karla karışık yağmur, sabah saatlerinde yağmur şeklinde etkisini gösterdi.