Kar yağışı nedeniyle sürücülerin Trakya'dan İstanbul'a gidişine izin verilmiyor - Son Dakika

Trakya'dan İstanbul'a kar yağışı nedeniyle araç girişlerine izin verilmeyeceğinin duyurulmasının ardından araçlar uygulama noktalarından geri çevriliyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini belirtmesi üzerine özellikle Tekirdağ'da İstanbul istikametindeki yollarda ekipler önlem aldı.

Tekirdağ Gümüşyaka ve Çerkezköy ilçesi Tepebaşı mevkilerinde trafik ekipleri İstanbul istikametine giden sürücüleri durdurdu.

İkinci bir duyuruya kadar Trakya'dan İstanbul'a girişlere izin verilmeyeceği belirtilerek sürücülerin dönmeleri istendi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de İstanbul'a araç gidişlerine izin verilmiyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otoban girişinde sürücüleri uyararak denetimlerde bulundu.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada da can ve mal güvenliği için il merkezi ve tüm ilçelerden İstanbul'a her türlü araç çıkışına ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için yola çıkmamaları istendi.

Bu arada otogarlarda da ekipler önlem aldı.

İstanbul yönlü seferlerin iptal edildiği firma yetkililerine ve yolculara duyuruldu. Seferleri iptal olan yolcular otogardan ayrıldı.