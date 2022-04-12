Kayseri ve Niğde'ye kar yağdı - Son Dakika

Kayseri ve Niğde'de kar etkili oldu.

Kayseri'de sabah başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Erciyes'in eteklerindeki Hacılar ilçesi ile Hisarcık ve Kıranardı mahallelerinde de etkili olan kar nedeniyle sıcaklar 4 dereceye kadar düştü.

Kar yağışıyla zaman zaman sis de oluştu. Kayseri-Erciyes, Erciyes- Develi ve Kayseri-Niğde kara yolunda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar indi.

Niğde

Niğde'nin yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

Ulukışla ilçesinde gece başlayan kar, yüksek yerleri, ağaçları, çatıları ve araçların üzerini beyaza bürüdü. Kolsuz Geçidi'nde kar ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Vatandaşlardan Mutlu Sülük, AA muhabirine, "Yağmur beklerken kar yağdı, Allah'ın hikmeti. İnşallah bunda da vardır bir hayır." dedi.