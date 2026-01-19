Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi - Son Dakika
Yaşam

Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi

19.01.2026 21:13
Bebek Sahili'nde dondurucu soğuğa rağmen denize giren sosyal medya fenomeni Aydın Aydıner, takipçilerini bir kez daha şaşırttı. Termometrelerin -6 dereceyi gösterdiği dondurucu havada, Aydıner, kar yağışı altında kendisini Boğaz'ın buz gibi sularına bıraktı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan fenomenin rahat tavırları dikkat çekti.

İstanbul'un sembol noktalarından Bebek Sahili, dondurucu soğuğa rağmen sıra dışı bir ana sahne oldu. Boğaz'ın serin sularıyla kurduğu bağla tanınan sosyal medya fenomeni Aydın Aydıner, kar yağışı altında denize girerek takipçilerini bir kez daha şaşırttı.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı ve fırtına çoğu kişiyi evine kapatsa da, fenomen Aydın Aydıner için bu durum bir engel oluşturmadı. Termometrelerin -6 dereceyi gösterdiği dondurucu havada Bebek Parkı'na gelen Aydıner, kar yağışı altında kendisini Boğaz'ın buz gibi sularına bıraktı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan fenomenin rahat tavırları dikkat çekti.

"BEBEK PARKI FENOMENİ" GELENEĞİ BOZMADI

Instagram'da @aydinaydinerr kullanıcı adıyla geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Aydıner, özellikle İstanbul ve Gökçeada sahil hatlarında çektiği videolarla tanınıyor. Daha önce de Bebek Parkı'nda denize girdiği görüntülerle gündem olan ünlü isim, "kar altında deniz" geleneğini bu yıl da sürdürerek ekstrem sporlara olan tutkusunu bir kez daha kanıtladı.

Sudan çıktıktan sonra da enerjisini koruyan Aydıner Bebek sahilinin bomboş olduğunu belirtti ve "Kimse yok, şaka gibi. Bugün yüzmeyecekseniz ne zaman yüzeceksiniz" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Aydıner'in lapa lapa yağan kar altında denize atladığı görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçilerinin bir kısmı bu durumu "cesaret örneği" olarak nitelendirirken, bir kısmı ise dondurucu soğukta denize girmenin risklerine dikkat çekti.

Fenomen isim ise, dondurucu suların ardından yaptığı paylaşımlarla soğuğun kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı.

