Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

1 saat önce

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'nda K-101 Köprüsü çelik kirişlerinin montaj çalışması yapılıyor. Bu nedenle O-5 Otoyolu'nun (Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu) Osmangazi Köprüsü istikametinden O-4 Otoyolu (TEM) İstanbul istikametine katılımını sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatıldı. O-4 Otoyolu İstanbul istikametinde ulaşım bugün Dilovası Kavşağı'ndan gerçekleştirilecek.

İzmir- Aydın Otoyolu'nda, Işıkken gişe alanının serbest geçiş sistemine dönüştürülmesi çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-Aydın yönündeki trafik diğer yöne aktarılarak, 1,5 kilometrelik bölümde ulaşım gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Kırıkkale- Yozgat il sınırı- Yerköy yolunun 28-37. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Dumlupınar- Altıntaş yolunun 36-37. kilometrelerinde heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Akseki- Manavgat yolunun 6-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Balıkesir-Dursunbey- Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kalecik-Kırıkkale yolunun 19-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten (Kalecik-Kırıkkale) iki yönlü izin veriliyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kırıkhan- Reyhanlı yolunun 36-39, Sivas-Zara yolunun 1-2. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:17 Kaynak: AA

İstanbul, Kırıkkale, İzmir, Güncel
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