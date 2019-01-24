Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

1 saat önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca- Gaziemir kavşakları 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şeridi trafiğe kapatıldı.

Edirne- Kırklareli yolunun 10-24, Beyşehir- Isparta yolunun 24-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çankırı-Kalecik- Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Kalecik-Kırıkkale istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Yerköy- Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerinde (Yozgat şehir geçişi) tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü yapılıyor.

İskilip- Çorum devlet yolunun 20. ve 24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Şırnak- Hakkari yolunun 62. kilometresinde (Ortabağ-Çığlı) Çetintepe Barajı çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Dalaman- Fethiye yolunun 9-14. kilometrelerinde Göcek-1 Tüneli'nin sağ tüpündeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Göcek-2 Tüneli'nin sol tüpünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 0-7. kilometrelerinde üstyapıda meydana gelen bozulmalar, Kangal-Alacahan- Hekimhan yolunun 15-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:34 Kaynak: AA

Kırklareli, Kırıkkale, Kalecik, İzmir, Güncel
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