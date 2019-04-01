Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantısı da trafiğe kapatılarak otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.



TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşaklarındaki bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, TEM Bağlantı Tüneli doğu tüpünden çift şerit gidiş ve çift şerit geliş olarak devam ediyor.



Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.



Serik-Manavgat yolunun 22-24. kilometrelerindeki (Manavgat şehir geçişi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.



Argıthanı-Sarayönü yolunun Ilgın şehir geçişindeki hastane kavşağı ve köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.



Köyceğiz-Ortaca yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.



Hacıhamza-Osmancık-Merzifon yolunun 45. kilometresindeki köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.



Silifke-Mersin yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Balıkesir-Susurluk yolunun 36-38. kilometrelerindeki Yeniköy alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.



Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 30. kilometresindeki (Kemalpaşa ilçe merkezi) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

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