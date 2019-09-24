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Kara yollarında durum

11 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu- Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Sincan-Elvankent kavşakları 0-2. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1. kilometresindeki Işıkkent gişelerinin yıkımı nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gümüşova- Bolu yolunun 18-20. kilometrelerindeki Düzce Olimpiyat Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara- Çankırı yolunun 15-18. kilometrelerindeki üstyapı çalışması nedeniyle ulaşım Çankırı-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Sivrihisar- Polatlı yolunun 16-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Polatlı-Sivrihisar istikametinde tek şeritten sürdürülüyor.

Tekirdağ-İstanbul yolunun Gazioğlu mevkisinde menfez çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Sinop- Boyabat yolunun 42-53. kilometrelerindeki dolgu çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yıldızeli- Sivas yolunun 42-43. kilometrelerindeki köprü onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Beyşehir- Seydişehir yolunun 0-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

TEM Otoyolu, İstanbul, Sincan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:18 Kaynak: AA
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