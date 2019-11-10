Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy Kavşağı- Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Orhanlı Kavşağı- Şekerpınar Kavşağı kesimi Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı - Çankaya Kavşağı 3-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı- Kazan Kavşağı kesiminde (20-26. kilometrelerinde) üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Uşak- Çavdarhisar yolunun 55-66. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
İzmir- Aydın Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı- Buca Kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Hekimhan - Malatya yolunun 28-29. kilometrelerindeki Sarsap Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 28-30. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.