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Kara yollarında durum

7 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy Kavşağı- Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı Kavşağı- Şekerpınar Kavşağı kesimi Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı - Çankaya Kavşağı 3-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı- Kazan Kavşağı kesiminde (20-26. kilometrelerinde) üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Uşak- Çavdarhisar yolunun 55-66. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı- Buca Kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hekimhan - Malatya yolunun 28-29. kilometrelerindeki Sarsap Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 28-30. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Şekerpınar, Pendik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:00 Kaynak: AA
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