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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Ayaş Kavşağı ayrım kolundaki üstyapı onarım çalışması nedeniyle Eskişehir- İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı- Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Tekirdağ-İstanbul yolunun 41-42. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sivrihisar- Polatlı yolunun 18-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Menemen- Manisa yolunun 1-2. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kumluca-Kemer- Antalya yolunun 70-75. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle 09.00-17.00 saatlerinde yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatılıyor.

Doğubayazıt- Çaldıran yolunun 36-40. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yıldızeli- Sivas yolunun 0-3. kilometrelerinde peyzaj düzenleme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

TEM Otoyolu, Şekerpınar, Eskişehir, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:26 Kaynak: AA
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