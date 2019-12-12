Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Akhisar- Saruhanlı kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu- Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 08.00-18.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolu üzerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 24-25. kilometrelerindeki otoyol üst geçidi çalışmaları nedeniyle yolun bu bölümünde banket daraltması yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bodrum- Milas yolunun 21-24. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı çift yönlü olarak Torba Kavşağı-Yalı istikameti, Kızılağaç yolundan gerçekleştiriliyor.

Piraziz- Giresun yolunun Piraziz şehir geçişinin muhtelif kesimlerinde ferforje imalatı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 20 Aralık'a kadar bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Argıthanı-Ilgın- Kadınhanı yolunun 20. kilometresinde Ilgın Giriş (Hayvanpazarı) Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresindeki (Kaşüstü mevkisi) yapım çalışması nedeniyle Rize-Trabzon istikametinde ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Sivrihisar- Polatlı yolunun 19-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu, Saruhanlı, Adapazarı, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:14 Kaynak: AA
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