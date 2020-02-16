Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan- Gelibolu yolunun 52-54. kilometrelerinde otoyol üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
Torbalı- Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara- Konya yolunun 38-39. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.
Belören- Hadim yolunun 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Gökçebey-Yenice- Karabük yolunun 40-41. kilometrelerindeki (Bolkuş Tüneli mevkisi) şev yüzeylerinde çelik ağ onarımı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Antakya- Reyhanlı yolunun 39-44. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Antalya- Alanya yolunun 19. kilometresindeki (Belkıs Aspendos Kavşağı mevkisi) Köprüpazarçay Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Antalya istikametinde ulaşım iki yönlü sürdürülüyor.
Taşova-Erbaa- Niksar yolunun 26-30. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kürtün- Torul yolunun 12. kilometresindeki heyelan nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Silopi-Habur yolunun 35-36. kilometresinde Telkabin Köprüsü'nün bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.