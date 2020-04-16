Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı kavşakları 3-4. kilometrelerinde (Atatürk Mahallesi mevkisi) üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Manisa- İzmir yolunda, Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa tarafında bulunan bağlantı yolunda heyelan ıslah çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple ulaşım tünel içinden devam ediyor. Tehlikeli madde taşıyan ve gabarisi yüksek araçlar ise İzmir- Turgutlu yoluna yönlendiriliyor.

Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

İnönü- Eskişehir yolunun 0-2. kilometrelerinde Mezit-8, Mezit-10 köprülerinin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kumluca- Antalya yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresindeki (Kopmuş Tüneli mevkisi) heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 65. kilometresindeki heyelan nedeniyle Ankara istikametinde şerit daraltılması yapılıyor. Bu sebeple ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Aksaray- Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.