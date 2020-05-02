Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Keşan- Gelibolu yolunun 35-39'uncu kilometrelerindeki Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında sürdürülen alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde servis yolundan sağlanıyor.
Ankara- Konya yolunun 1-2'inci kilometrelerindeki Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Muğla- Denizli yolunun 10-11'inci kilometrelerindeki heyelan ıslah, Manavgat- Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 51-67'inci kilometreleri ve Çanakkale-Çan yolunun 11-14'üncü kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kayseri- Malatya yolunun 91-93'üncü kilometreleri arasındaki köprülü kavşak, Ermenek- Mut yolunun 18-19'uncu kilometreleri ile Tosya- Osmancık yolunun 43-46'ıncı kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Artvin- Şavşat yolunun 24-35'inci kilometreleri arasında şev temizlik çalışmaları yapıldığından ulaşıma tek şeritten kontrollü olarak izin veriliyor.
Hakkari- Yüksekova yolunun 40-76'ıncı kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.