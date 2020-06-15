Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı ile Kandıra kavşakları arasındaki Gültepe mevkisinde alt geçit çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı Gişeleri- Silivri Kavşağı 4-12. kilometrelerindeki güney taşıma yolu (Edirne- İstanbul istikameti) kuzey taşıma yoluna aktarılarak, trafik akışı kuzey taşıma yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşaklarında Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 2-8. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Söz konusu mevkide ulaşım diğer yönden kontrollü devam ediyor.

Manisa- İzmir yolunun 10-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresindeki Kopmuş Tüneli mevkisindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerindeki (Kürtün Kavşağı mevkisi) yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Amasya çevre yolundaki yapım çalışmaları kapsamında farklı seviyeli kavşak imalatı nedeniyle Amasya Otogar Kavşağı mevkisinde bölünmüş yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan devam ediyor.

İskilip- Çorum yolunun 0-25, Patnos- Adilcevaz yolunun 21-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.