Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek- Pozantı kavşakları 5-6. kilometrelerinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Samsun yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı- Hadımköy kavşakları 0-3. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Edirne yönü 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 0-10. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 12-14. kilometrelerindeki sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gümüşova- Düzce yolunun 3-4. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Gümüşova-Düzce yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Selçuk- Aydın yolunun 36-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Artvin- Erzurum yolunun 36-61. kilometrelerindeki (Yarbaşı ile Yeniköy tünelleri arası) bakım ve onarım çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kayseri- Kırşehir yolunun 6-7. kilometrelerindeki (Himmetdede Geçişi) köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hayrabolu- Malkara yolunun 35-36. kilometrelerindeki Pullukçu Maden Ocağı mevkisindeki heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Oltu- Göle yolunun 2-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.