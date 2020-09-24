Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy- Mahmutbey Batı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti her gün 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Çankaya- Kıbrıs Köyü kavşakları 0-1. kilometrelerindeki Karataş Viyadüğü ile Çankaya Kavşağı arasında (Çankaya ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple otoyolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 0-2. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım her iki yönden kontrollü sürdürülüyor.

Akseki- Manavgat yolunun 34-39. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 26 Eylül'e kadar 13.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 16. kilometresindeki Çeştepe Köprüsü'nün yaya korkuluğunu yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çanakkale-Çan yolunun 0-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer- Antalya yolunun 70-76. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerinde bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 09.00-17.00 saatlerinde tünellerde ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Sivas-Zara yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kangal-Alacahan- Hekimhan yolunun 0-17. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 56. kilometresinde (çimento fabrikası mevkisi) bulunan Liman Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.