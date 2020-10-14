Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

14.10.2020 08:15
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu- Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-12 kilometrelerindeki viyadüklerin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle otoyolun İstanbul- Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilecek ve Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabilecek.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikametinde Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren otoyol trafiğe kapatılıyor. Sürücüler D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Muallimköy-Bilişim Vadisi kavşaklarında her iki istikamette yol bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Nevşehir- Niğde yolunun 9-12. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sürdürülüyor.

Kocaeli- Sakarya yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Selçuk- Aydın yolunun 0-3, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33 kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Konya- Ereğli yolunun 2-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Aşkale- Erzurum yolunun 21-23. kilometrelerinde köprü ve menfez yapımı sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 44-65. kilometrelerindeki İbrikli ve Seyitler-2 tünelleri ile bunlar arasındaki 9 tünelde temizlik çalışması yapılacak. Bu nedenle 16 Ekim'e kadar 09.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

TEM Otoyolu, İstanbul, Ankara, Gebze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

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