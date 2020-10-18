Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

18.10.2020 08:47
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu Abant- Kaynaşlı kavşakları arası derz yenileme çalışması nedeniyle ağır taşıt trafiği her iki yönde D-100 yoluna yönlendiriliyor, hafif taşıt trafiği ise İstanbul istikametinde iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Saray- Çorlu kavşakları 10. kilometresindeki alt geçit çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu, İncek- Pozantı kavşakları 2. kilometresinde Ankara- Niğde Otoyolu bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun, Kılıç-Orhangazi kavşakları arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Edirne- Kırklareli yolunun 0-27. kilometresinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 11-13. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Silifke- Mersin yolunun 30. kilometresinde Karayar Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Giresun- Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinin aydınlatma sistemi montaj çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Karabük- Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu, Kaynaşlı, Edirne, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

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