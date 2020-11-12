Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy- Esenyurt kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Ankara kavşakları 1-3. kilometrelerinde genleşme derzi değişim çalışmaları sebebiyle İstanbul-Havalimanı ve Sincan-Havalimanı istikametleri katılım kolları ile Erdoğan Tan Köprüsü'nde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çeşmeli-Mersin- Tarsus Otoyolu'nun Mersin Batı Alın Gişeleri-Tarsus Batı Kavşağı'nda heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 10-11. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Kuşadası- Söke yolunun 0-3. kilometrelerindeki (Kuşadası şehir geçişi) yaya kaldırımı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Konya- Ereğli yolunun 2-5. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir- Niğde yolunun 9-12. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü izin veriliyor.

Tokat- Sivas yolunun 10. kilometresindeki (Tokat şehir geçişi) kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 38-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten, servis yolu şeklinde kontrollü devam ediyor.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 10-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.