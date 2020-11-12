Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

12.11.2020 08:11
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy- Esenyurt kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Ankara kavşakları 1-3. kilometrelerinde genleşme derzi değişim çalışmaları sebebiyle İstanbul-Havalimanı ve Sincan-Havalimanı istikametleri katılım kolları ile Erdoğan Tan Köprüsü'nde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çeşmeli-Mersin- Tarsus Otoyolu'nun Mersin Batı Alın Gişeleri-Tarsus Batı Kavşağı'nda heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 10-11. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Kuşadası- Söke yolunun 0-3. kilometrelerindeki (Kuşadası şehir geçişi) yaya kaldırımı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Konya- Ereğli yolunun 2-5. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir- Niğde yolunun 9-12. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü izin veriliyor.

Tokat- Sivas yolunun 10. kilometresindeki (Tokat şehir geçişi) kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 38-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten, servis yolu şeklinde kontrollü devam ediyor.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 10-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu, Esenyurt, Hadımköy, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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