Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul- Ankara istikameti her gün 22.00-06.00 saatlerinde Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze Gişeleri'nden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek- Pozantı kavşakları 2. kilometresinde, Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde tek şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kuşadası- Söke yolunun 0-3. kilometrelerinde (Kuşadası şehir geçişi) yaya kaldırımı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Anamur- Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde Yeşilovacık nükleer yolu mevkisindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yozgat- Sorgun yolunun 0-15. kilometrelerindeki yapım ve hendek çalışmaları sebebiyle ulaşıma her iki yönde kontrollü izin veriliyor.

Çorum- Alaca yolunun 5-17, Bingöl- Muş yolunun 12-18, Trabzon- Gümüşhane yolunun 23-25 ve Isparta- Eğirdir yolunun 14-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.