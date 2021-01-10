Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

10.01.2021 08:31
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerindeki heyelan ıslahı ve üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul- Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Savaştepe ve Balıkesir Batı kavşaklarındaki onarım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep çevre yolunun İbrahimli- Kilis kavşaklarındaki köprülü kavşak ve köprülü alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Adapazarı-Kaynarca yolunun 27-28. kilometrelerindeki Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Manisa-İzmir yolunun 0-3. kilometrelerindeki Sabuncubeli Tüneli, bakım onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde araç trafiğine kapatılırken, geçişler eski dağ yolundan gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Silifke-Erdemli yolunun 23-25. kilometrelerinde (Yeşilovacık nükleer yolu mevkisi) 09.00-17.00 saatlerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Göksun- Elbistan yolunun 5-25. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 5-6. kilometrelerinde Ankara- Niğde Otoyolu Bozkır kavşağı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım Bozkır kavşağından iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Mecitözü- Amasya yolunun 21-24. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Zigana Geçidi-Torul- Gümüşhane Bayburt yolunun 34-39. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Bayburt-Gümüşhane yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım Gümüşhane-Bayburt istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gümüşhane, Bayburt, Ankara, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika Ekonomi


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