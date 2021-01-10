Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerindeki heyelan ıslahı ve üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul- Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Savaştepe ve Balıkesir Batı kavşaklarındaki onarım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Gaziantep çevre yolunun İbrahimli- Kilis kavşaklarındaki köprülü kavşak ve köprülü alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Adapazarı-Kaynarca yolunun 27-28. kilometrelerindeki Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Manisa-İzmir yolunun 0-3. kilometrelerindeki Sabuncubeli Tüneli, bakım onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde araç trafiğine kapatılırken, geçişler eski dağ yolundan gerçekleştiriliyor.
Aydıncık-Silifke-Erdemli yolunun 23-25. kilometrelerinde (Yeşilovacık nükleer yolu mevkisi) 09.00-17.00 saatlerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Göksun- Elbistan yolunun 5-25. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kırşehir-Aksaray yolunun 5-6. kilometrelerinde Ankara- Niğde Otoyolu Bozkır kavşağı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım Bozkır kavşağından iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Mecitözü- Amasya yolunun 21-24. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Zigana Geçidi-Torul- Gümüşhane Bayburt yolunun 34-39. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Bayburt-Gümüşhane yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım Gümüşhane-Bayburt istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kaynak: AA
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