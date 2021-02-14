Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları arasında yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım iki şeritten sağlanıyor.
Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip- Kilis kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 15-30. kilometrelerinde ve Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yol yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Keşan- Gelibolu yolunun 38-41. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerinde sanat yapısı (Bala Altgeçidi) yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Merzifon-Havza yolunun 40-41. kilometrelerinde (Meray Kavşağı) farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki istikamette servis yollarından sağlanıyor.
Çan- Biga yolunun 35. kilometresindeki Çan Köprüsü'nde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Mesudiye- Sivas yolunun 50-53. kilometrelerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten sağlanıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kara yollarında durum - Son Dakika