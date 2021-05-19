Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Piraziz- Giresun Tirebolu yolunun 44. kilometresindeki Geçilmez Tüneli'nde yapılan elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım 21 Mayıs'a kadar tek şeritten ve kontrollü gerçekleştirilecek.

Bursa Çevre Otoyolu Yalova ayrımı- Yenişehir kavşakları 2-7. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Ankara- İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım, Silifke- Mersin yolunun 30. kilometresinde Karayar Tüneli'nde bakım onarım, Adıyaman- Feribot İskelesi yolunun 53-59. kilometreleri ile Akşehir-Yunak yolunun 50-57. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Merzifon-Havza yolunun 3-4. kilometrelerindeki Badal Tüneli giriş-çıkış kavşaklarına ait imalatlar nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 41-43. kilometrelerinde eski Göksu Köprüsü'nün yıkım çalışması sebebiyle ulaşım yeni Göksu Köprüsü üzerinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karamanlı- Burdur yolunun 5-20. kilometresinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Emet-Simav yolunun 26-38. kilometresinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.