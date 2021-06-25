Üye Girişi
Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

25.06.2021 08:31
Kara yollarında durum, System.String[]

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kavacık Kavşağı-Çamlık Kavşağı kesimleri arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı 5-7'nci kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15'inci kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Datça- Marmaris yolunun 12-24'üncü kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Dursunbey- Harmancık yolunun 12-13'üncü kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 10.00-16.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Kayseri- Niğde yolunun 36-43'üncü kilometrelerinde yol yapımı ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 50-51'inci kilometrelerinde yol bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-2'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Kızılkaya-Korkuteli istikametinden iki yönlü veriliyor.

Kırıkhan- Hatay yolunun 3-5'inci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Rize yolunun 25-26. kilometrelerinde köprülerde derz bakım onarım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na Kanal İstanbul tepkisi: Cahillikten kırılıyorlar 08:20 Ekrem İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na Kanal İstanbul tepkisi: Cahillikten kırılıyorlar Korkunç cinayet! Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda saklamış 04:21 Korkunç cinayet! Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda saklamış Tır şoförü yolu şaşırdı, dev makara köprüde takılı kaldı 01:00 Tır şoförü yolu şaşırdı, dev makara köprüde takılı kaldı
Genç kızın 00:00 Genç kızın "anne" diye feryadı tüyleri diken diken etti: Yaşıyor mu bakın, yaşıyor mu Nefes kesen oylama bitti! Aleyna'yı yenen Yiğit Poyraz, Survivor'da yarı finale kaldı 23:36 Nefes kesen oylama bitti! Aleyna'yı yenen Yiğit Poyraz, Survivor'da yarı finale kaldı Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı 22:33 Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı
Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz 21:16 Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu 19:11 Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu

Son Dakika Haberleri
17:52 İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu
17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
Ünlü cerrahın karısından şok suçlama: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok suçlama: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
08:41
Kılıçdaroğlu'ndan kendisine yapılan balık ekmek ikramına esprili yanıt: Malı götürdü diyecekler Kılıçdaroğlu'ndan kendisine yapılan balık ekmek ikramına esprili yanıt: Malı götürdü diyecekler         
07:43
THY'yi yasa boğan ölüm! Genç pilot balkondan düşerek hayatını kaybetti THY'yi yasa boğan ölüm! Genç pilot balkondan düşerek hayatını kaybetti         
02:17
AB liderler zirvesinde gündem Türkiye! Erdoğan'ın yıllardır sitem ettiği iki konuda nihayet adım atılıyor AB liderler zirvesinde gündem Türkiye! Erdoğan'ın yıllardır sitem ettiği iki konuda nihayet adım atılıyor         
00:33
Kongreye katılmayacağını açıklayan Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'den yanıt Kongreye katılmayacağını açıklayan Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'den yanıt         
23:39
Koronayla ilgili tüm bilinenleri kökünden sarsacak araştırma: Virüsün kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor Koronayla ilgili tüm bilinenleri kökünden sarsacak araştırma: Virüsün kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor         
23:09
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Bir Bitcoin vurgunu daha! Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolarla ortadan kayboldu Bir Bitcoin vurgunu daha! Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolarla ortadan kayboldu         
20:06
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim         
18:43
Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi         
17:50
Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar         
17:33
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
Başkan adayının, Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı         
16:19
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Sokakta Bülent Ersoy şaşkınlığı! Önce duraksadılar, sonra fotoğraf çektirdiler Sokakta Bülent Ersoy şaşkınlığı! Önce duraksadılar, sonra fotoğraf çektirdiler         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 09:07:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement