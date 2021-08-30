Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı-Gümüşova arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Burada ulaşım diğer platformdan gidiş-geliş olarak sağlanacak. Çalışmalar, trafik yoğunluğuna göre 22.00-06.00 saatlerine kaydırabilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-4. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde altgeçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Ayancık- Sinop yolunun 0-3. kilometrelerinde ulaşım doğal afet nedeniyle servis yolundan, 3- 6. kilometrelerinde de tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Otoyol Batı Kavşağı mevkisinde üstyapı onarım, Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresindeki Kopmuş Tüneli mevkisi ve Gürpınar-Başkale yolunun 62-68. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle bu bölgelerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 9-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Ankara-İzmir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Ankara istikametinde ise ulaşım D-200 devlet yolundan sağlanıyor.