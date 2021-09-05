Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ayaş-Yenikent- Ankara yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla Ayaş-Yenikent-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Artvin- Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ereğli-Devrek yolunun 35-41. kilometrelerinde yapım ve heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma İl Özel İdaresine bağlı köy yolları (Armutlucuma-Aydın-Öğberler-Kirencik-Mumcuoğlu) üzerinden izin veriliyor.

Isparta- Antalya yolunun 13-14. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla Isparta yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ağrı-Cumaçay yolunun 20-24, Akşehir-Yunak yolunun 50-57 ve Aydıncık-Silifke yolunun 20-25. kilometrelerindeki (Büyükeceli mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Muğla- Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Çekerek çevre yolunun 9-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.