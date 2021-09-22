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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

22.09.2021 08:22
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 2-15. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Karacabey-Susurluk kavşakları 13-19. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım karşı istikametten iki yönlü devam ediyor.

Yatağan-Milas yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 30-32. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 54-57. kilometrelerindeki (Karadağ-Toptepe kavşakları) yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 12-14. kilometrelerindeki orta refüj köprü ayağı yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Balıkesir-Susurluk yolunun 53. kilometresindeki Döşeme Köprüsü'nün genleşme derzi bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 44-65. kilometrelerindeki İbrikli ve Seyitler-2 tünelleri ile diğer 9 tünelde temizlik ve bakım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşım 08.00-17.30 saatlerinde tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Siirt-Eruh yolunun 5-8. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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