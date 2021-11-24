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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

24.11.2021 08:17
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Denizli-Antalya yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş-Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerinde, İstanbul istikametindeki Ayaş Kavşağı Ayrım Kolu Köprüsü'nde genleşme derzi değişim çalışması yapılıyor. Bu sebeple yolun ayrım kolu trafiğe kapatılarak, ulaşım alternatif kavşaklardan sağlanıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 21-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Aydın-Muğla yolunun 6-8. kilometrelerinde Çiftlikköy Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 41-42. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Amasya-Taşova yolunun 46-47. kilometrelerinde (Taşova şehir geçişi) köprü çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 33-35. kilometrelerinde Kavlakdibi Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 4-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sol şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde refüj düzenlemesi, yaya kaldırımı, rampa ve uyarıcı yüzey oluşturulması çalışmaları sebebiyle 07.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.???????

Mahmutbey, İstanbul, Antalya, Sincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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