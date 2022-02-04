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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

04.02.2022 08:16
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir- İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 16-21. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle Çanakkale-Lapseki istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Sinop- Samsun yolunun 7-11. kilometrelerindeki (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı- Demirciköy Tüneli girişi) heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Datça- Marmaris yolunun 44-49. kilometrelerinde üstyapı ve asfalt çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Arhavi-Hopa yolunun 2. kilometresindeki heyelan nedeniyle Arhavi-Hopa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

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TEM Otoyolu, Orhangazi, Ulucak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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