Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kesimi) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer bölümden iki yönlü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu- Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikametinde sürücüler Abant Kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan otoyola tekrar giriş yapabiliyor.
Aksaray- Ortaköy yolunun 28-31, Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kırıkhan- Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Sinop- Samsun yolunun 23-76. kilometrelerindeki muhtelif kavşaklarda sinyalizasyon çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Artvin- Erzurum yolunun 32-55. kilometrelerindeki 16 tünel ve güzergahlarında elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım 10 Haziran'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde tek şeritten, kontrollü sağlanacak.
Yusufeli- Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
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