Kara yollarında durum

Artvin- Erzurum yolunun 32-55. kilometrelerindeki 16 tünel ve güzergahlarında elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım 10 Haziran'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde tek şeritten, kontrollü sağlanacak.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kesimi) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer bölümden iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Güzelbahçe, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

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