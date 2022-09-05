Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

05.09.2022 10:08
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı- Mahmutbey Gişeleri bölgesinde üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Konya yolunun Gölbaşı şehir geçişi 4-6. kilometrelerinde köprü genişletme ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Çanakkale- Balıkesir yolunun 9-17. kilometreleri, köprü bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım alternatif güzergah olarak Müstecap-Habipler istikametinden gerçekleştirilecek.

Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikameti sağ şeridi trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde ulaşım ikinci ve üçüncü şeritten devam ediyor.

Sinop- Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 4-6. kilometrelerindeki Çakıt-8 viyadüğünde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivas-Kangal- Gürün ayrımı yolunun 48-54. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bingöl- Genç yolunun 0-43. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Mahmutbey, Edirne, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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