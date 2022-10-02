Kara yollarında durum

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin (Trabzon şehir geçişi, Çömlekçi mevkisi) Trabzon- Rize istikametinde bulunan güney tüpünde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemi bakım onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir Kavşağı- Ağaçören bağlantı yolunun 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple bağlantı yolunun Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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