Karabağlar Deresi Taştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karabağlar Deresi Taştı

Karabağlar Deresi Taştı
22.01.2026 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de sağanak yağış nedeniyle Karabağlar Deresi taştı, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

KARABAĞLAR DERESİ TAŞTI

İzmir'de etkili olan sağanakta Karabağlar ilçesindeki Karabağlar Deresi de taştı. Bölgeden araçlarıyla geçen sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

İzmir'de sağanaktan en fazla etkilenen ilçe Çeşme oldu. Çeşme'de metrekareye 57, Karaburun'da 29, İzmir merkezde 27, Narlıdere ve Balçova'da 23, Seferihisar'da ise 20 kilogram yağış düştü.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Karabağlar, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabağlar Deresi Taştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk’ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı Atatürk'ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Bu gerçek olabilir mi Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Onur Saylak’tan duygusal paylaşım: ’’Güzellerim… 14’’ Onur Saylak'tan duygusal paylaşım: ''Güzellerim… 14!''
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Trump ile ne konuştular Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı Trump ile ne konuştular? Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı
Şivan Perver, ağlayarak ABD’ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız
İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti

10:11
100’den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
100'den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
10:03
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
09:48
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
09:44
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
09:42
Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi İşte Türkiye’nin sıralaması
Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
09:18
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
08:56
AK Partili vekilin yaptığı MHP’li Adan’ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
08:50
Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı Meğer neler demiş neler
Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı! Meğer neler demiş neler
08:34
Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı’dan uyuşturucu itirafı
Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı
08:16
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi
Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi
07:49
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 10:28:45. #7.11#
SON DAKİKA: Karabağlar Deresi Taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.