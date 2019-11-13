Karabağlar metrosu için ilk adım atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 179 kilometreyi bulan raylı sistem hattını geliştirmek için yeni adımlar atarken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hat şehir içinde olduğu için sosyal yaşamı mümkün olduğunca az etkilemek adına çalışmaları olabildiğince yer altında yürüteceğiz. İstasyon sayısı ve yerleri henüz belli değil. Tüm bu projelerle İzmir'i demir ağlarla örme yolunda çok önemli bir aşamayı geride bırakmış olacağız" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Daire Başkanlığı, Halkapınar- Karabağlar metro hattı için proje ihalesine çıktı. İhale gerçekleşti ve teklifler alındı. Yasal süre içinde herhangi bir itiraz olmazsa kazanan firmayla Aralık 2019'da sözleşme imzalanması planlanırken, 2020 yılı itibariyle kesin projenin tamamlanacağı aktarıldı. Bu gelişmelerin ardından, önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne, daha sonra da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına onay başvuruları yapılacak. Bu sürenin yaklaşık iki yılı bulması öngörülürken, projenin yatırım programına dahil edilmesiyle de inşaat ihalesi ve inşaat süreçlerinin başlayacağı bildirildi.



Yer altında yaklaşık 28 kilometrelik hat inşa edileceği aktarılırken, onay süreçlerinde gecikme olmazsa Halkapınar-Karabağlar metro hattı inşaatının iki yıl sonra başlamasının öngörüldüğü açıklandı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ana Ulaşım Master Planında yer alan metro hattının, Halkapınar-Konak-Bozyaka-Eskiizmir Caddesi-Gaziemir-Yeni Fuar Alanı- Adnan Menderes Havalimanı güzergahında inşa edileceğini söyledi. İnşaat öncesi yaklaşık 16 bin metrelik sondaj çalışması yapılacağını vurgulayan Soyer, "Hat şehir içinde olduğu için sosyal yaşamı mümkün olduğunca az etkilemek adına çalışmaları olabildiğince yer altında yürüteceğiz. İstasyon sayısı ve yerleri henüz belli değil. Hepsi proje aşamasında, istatistiki veriler ışığında ve vatandaşlarımızla yapılan anketlerle belirlenecek. Devam eden Narlıdere, ihale sürecindeki Buca metro projelerinin yanında Karabağlar metro hattını da gündemimize aldık. Tüm bu projelerle İzmir'i demir ağlarla örme yolunda çok önemli bir aşamayı geride bırakmış olacağız" dedi. - İZMİR