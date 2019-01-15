Son Dakika Haberleri: Karabük'te Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Karabük'te Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

1 saat önce

Karabük'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi Ankara ve İstanbul ulaşımı sağlayan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı Karayolları ekipleri gelmeyince sürücüler duruma isyan ettiKARABÜK - Karabük'te kent genelinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Karabük'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Ankara ve İstanbul ulaşımı sağlayan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı
Karayolları ekipleri gelmeyince sürücüler duruma isyan etti

KARABÜK - Karabük'te kent genelinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı sonrası Ankara - İstanbul ulaşımını sağlayan yolda çok sayıda araç mahsur kalırken, karayolları ekiplerinin yolda çalışma yapmamasına ise sürücüler isyan etti. Yaklaşık 4 saat boyunca Kemikli rampalarına karayolları ekipleri gelmemesi sonrası köylüler traktörlerle yola açmaya çalışıyor. Diğer yandan Trafik polisleri İsmetpaşa rampaları ile Kemikli rampalarında tonajlı araçlar ile kar lastiği ve zincir bulunmayan otomobillerin geçişine izin vermezken yol boyunca park eden Tırlar ve ağır tonajlı araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı özellikle Safranbolu'da da etkili oldu. İlçe genelinde etkili olan ve yaklaşık 10 santimetre kar kalınlığının bulunduğu kentte trafiğe kapanan yollar belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonrası yeniden trafiğe açıldı.
Karabük Valisi Fuat Gürel'in il ve ilçe genelinde okulların 1 gün arayla tatil edildiğini duyurmasının ardından öğrenciler parklarda kardan adam yaparak kar topu oynadı.
Kar yağışı sonrası kent genelinde çok sayıda maddi ve yaralamalı kazalarında meydan geldiği Karabük'te kar yağışının yarına kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:16 Kaynak: İHA

İstanbul, Ankara, Karabük, Kar, Genel
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