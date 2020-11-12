Karacabey Belediyespor voleybolda liderliği sevdi

Ligde liderliğini sürdüren Karacabey Belediyespor voleybol takımı, bu haftayı da boş geçmedi. Son olarak deplasmanda Gebze Gençlik Hizmetleri ile mücadele eden Karacabey Belediyespor müsabakadan 3-1 galip ayrılarak, liderliğini sürdürdü.

Türkiye Voleybol Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Karacabey Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Gebze Gençlik Hizmetleri'nide 3-1'lik skorla mağlup etti. 5 haftadır salonlardan galibiyetle ayrılan Karacabey Belediyespor voleybol takımı, böylelikle ligdeki iddiasını korumuş oldu.

Takım Antrenörü Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, "Öncelikle galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Karşılaşmanın ikinci setinde oyunumuzda zaman zaman kopmalar yaşadık ve seti kaybettik. Ama sporcularımızın çabuk toparlanıp reaksiyon göstermesi ile son seti de alarak, salondan galip çıktık. Önümüzdeki karşılaşma içinde hazırlıklarımıza başladık. Hedefimiz bu maçta da galibiyet olacak" dedi.

Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan da takımı tebrik ederek,"Bu yıl voleybol takımımız şampiyonluktaki iddiasını koruyor. 5 haftadır karşılaşmalardan galip ayrılıp gruptaki liderliğini sürdürmesi bizleri de gururlandırıyor. Takımımızın sporcularını ve yöneticilerini tebrik ediyorum" dedi.

Öte yandan Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, bu hafta evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. - BURSA