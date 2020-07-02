Karacaören Barajı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor (2) - Son Dakika

Karacaören Barajı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor (2)

Burdur'un Bucak ilçesindeki Karacaören Barajı, yeşille mavinin buluştuğu eşsiz doğası ve huzur veren göl manzarası ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Burdur'un Bucak ilçesindeki Karacaören Barajı, yeşille mavinin buluştuğu eşsiz doğası ve huzur veren göl manzarası ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecine girilmesiyle, izole tatil arayışında olan yerli turistler, kalabalıktan uzak tatil arayışına girdi.

Bu yönüyle dikkati çeken Karacaören Barajı ve havzası da doğaseverlerin adresi oldu. Kuş sesleri eşliğinde izlenen göl manzarası ve sessizliğiyle ilgi gören baraj gölü ve çevresi, bölgede başlayan yatırımlarla turizm destinasyonu haline geldi.

Günübirlik misafirlere de açık olan bölgede bazı ziyaretçiler ise havzada kurulu göl manzaralı çadır ve bungalovlarda kalıyor. Tatilciler, doğa ile baş başa zaman geçirmenin keyfini çıkarıyor.

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karacaören Barajı'nın son yıllarda turizm destinasyonu haline geldiğini söyledi.

Burdur, Antalya, Isparta üçgeninde yer alan Karacaören'in eşsiz bir doğal güzellik sunduğunu belirten Ünal, "Burası, yeşille mavinin buluştuğu, sessizliğiyle de insanlara huzur veren bir mekan. Bölge, turizm yatırımlarıyla son yıllarda önemli bir destinasyon haline geldi." dedi.

Kano turu da var

Ünal, barajı gören yamaçlara bungalov evler yapan girişimciler sayesinde bölgede turistik faaliyetlerin başladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Karacaören'in güzelliklerini yaşamak isteyenleri bölgemize davet ediyoruz. Kalabalıktan uzak sosyal mesafenin sağlandığı bungalov evlerde insanlar tatillerini yapabilir, kanyonda kano turuna katılabilir, barajda yetişen alabalıkların tadına bakabilirler. Cennetten köşe gibi bir yer burası."

"Rezervasyonların yüzde 80'i sağlık personeli"

Bölgede hizmet veren bir tesisin sorumlusu Sedat Yaman Yılmaz da Karacaören 1 Barajı'nın kıyısındaki yamaçlara kurulu konaklama tesislerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Yılmaz, müşterilerini doğal ortamda evlerindeymiş gibi rahat ettirmek istediklerini belirtti.

Doğada, ağaçların arasında tatil geçirmek isteyenleri ağırladıklarını kaydeden Yılmaz, "Burada konaklayacağınız evlere doğru çıkarken güller, lavantalar ve daha önce görmediğiniz çiçeklerin arasından geçiyorsunuz." dedi.

Müşterilerin konakladığı sürede hobi tarlasında sebze ve meyve toplayabildiğine dikkati çeken Yılmaz, "Normalleşme sürecinde misafirlerimiz daha çok ilgi göstermeye başladı. İnsanlar burada sabahları çalar saatle değil, horoz sesiyle uyanıyor." ifadelerini kullandı.

Tesisin sağlık sektörü çalışanları tarafından tercih edildiğini vurgulayan Yılmaz, "Rezervasyonlarımızın yüzde 80'i sağlık personeli. Doğa, burada her mevsim ayrı güzel. Kışın da baraja karşı hamam ve sauna hizmeti veriyoruz." şeklinde konuştu.

"İzole tatil için buradayız"

Afyonkarahisar'dan gelen Doktor Eda Bulut da izole tatil için bu tarz bir yeri seçtiğini söyledi.

Tatil tercihinde sağlık koşullarının belirleyici olduğunu ifade eden Bulut, "Her yer dezenfekte ediliyor, günlük ateş ölçümü yapılıyor. Burada sosyal mesafe kendiliğinden sağlanıyor çünkü her şey bireysel kullanım için ayarlanmış durumda." dedi.

Denizli'den gelen Endokrinoloji Uzmanı Dr. Nevzat Bilal de salgın nedeniyle insanlardan uzak, sakin bir alanda tatil yaptıklarını söyledi.

Bilal, tesisin ve bulunduğu bölgenin izole bir tatil için uygun olduğunu belirtti.

Öğretim Görevlisi Uğur Temiz de bölgeyi sosyal medyadan görüp geldiğini belirterek, "Pandemi sürecinde içinde kendimizi doğayla içi içe olan bir yere atmak istedik. Burası da bizim için güzel bir yer, çok keyif aldık." değerlendirmesi yaptı.

Kocaeli'den gelen Fulya Sönmez de sosyal mesafeye uygun bir tatil geçirdiklerini söyledi.

Karacaören, Burdur, Huzur, Bucak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:18 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karacaören Barajı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor (2) - Son Dakika

Son Dakika

17:11 Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 17:07 Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:38 Fatih Terim, Nagatomo'ya veda etti: Yolun açık olsun evlat 16:33 Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı 16:25 Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 15:18 Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demirledi 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
12:31
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
10:56
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
07:25
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
21:43
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
20:58
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
19:59
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
19:53
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
19:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 17:46:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karacaören Barajı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]