KARADENİZ'E AÇILACAK FATİH SONDAJ GEMİSİ HAYDARPAŞA LİMANI'NA DEMİRLEDİ - Son Dakika

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KARADENİZ'E AÇILACAK FATİH SONDAJ GEMİSİ HAYDARPAŞA LİMANI'NA DEMİRLEDİ
6 saat önce
KARADENİZ'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapan Fatih sondaj gemisi son hazırlıklarını tamamlamak üzere Haydarpaşa Limanı'na yanaştı.
KARADENİZ'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapan Fatih sondaj gemisi son hazırlıklarını tamamlamak üzere Haydarpaşa Limanı'na yanaştı.
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih, Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Akdeniz'den hareket ederek dün gemi Yenikapı açıklarına demirledi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj yapmak için kullandığı 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemi, bugün İstanbul Boğazı'nı geçmek için Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Sondaj gemisinin burada son hazırlıklarını tamamlayarak, Karadeniz'e açılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:59 Kaynak: DHA
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