Karadeniz'in gözde kamp merkezlerinden Akliman ilgi görüyor - Son Dakika
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Karadeniz'in gözde kamp merkezlerinden Akliman ilgi görüyor

14.08.2022 14:15
Karadeniz'in gözde kamp merkezlerinden Akliman ilgi görüyor

Karadeniz'in gözde kamp merkezlerinden Akliman ilgi görüyorSİNOP Doğanın yeşiliyle denizin maviliğinin birleştiği, plajı ve berrak yüzme suyuyla konaklayanlara muhteşem bir deneyim sunan Sinop'un Akliman plajı, gerek Avrupalı gerekse yerli turistler için Karadeniz'de önemli kamp alanlarından biri.

Karadeniz'in gözde kamp merkezlerinden Akliman ilgi görüyor

SİNOP Doğanın yeşiliyle denizin maviliğinin birleştiği, plajı ve berrak yüzme suyuyla konaklayanlara muhteşem bir deneyim sunan Sinop'un Akliman plajı, gerek Avrupalı gerekse yerli turistler için Karadeniz'de önemli kamp alanlarından biri.

Hayatın stresini atmak isteyenler ve kalabalıktan uzak kısa bir tatil arayanlar için kamp tatili bir numaralı tercih oluyor. Sinop'un Akliman plajı Karadeniz bölgesinde kamp yapmak isteyenler için doğanın ve eşsiz deniziyle unutulmaz bir tatil yaşatıyor. Önemli ölçüde yabancı kamp turisti ağırlayan Akliman, Türkiye genelinden de bir o kadar tatilciye ev sahipliği yapıyor. Yaz ve kış sezonunda karavan turizminde de önemli yer tutuyor.

Samsun'dan arkadaşlarının tavsiyesi üzerine ilk kez geldiklerini söyleyen Bahar Yayla "Eşimin arkadaşları burada 3 gündür kamp yapıyorlar biz de onlara katıldık. Gayet güzel keyifli bir yer, denizi çok güzel özellikle. Samsun'un denizi soğuk olduğu için sıcaklık önemli, buranın denizini kesinlikle tavsiye ediyorum. Arkadaşlarımın tavsiyesiyle ilk defa geldim ilk günümüz, çadır kurduk güzel bir deneyim olacak bizim için" diye konuştu.

Kalabalık ailesiyle tatil arayışında olan Zennure Yücel, çocukları için doğayla iç içe eğlenme fırsatının olduğunu belirterek, "Çok sakin, denizi güzel, ortamı güvenli, deniz ve orman bir arada olduğu için tercih ettim. Genelde Sinop'un çevresinden gelenler çok az ama Türkiye'nin diğer bölgelerinden gelenler çok daha fazla, biz geç fark ettik belki de burayı" dedi.

Daha önceleri kamp yapmaktan korktuğunu dile getiren Gül Yücel, artık fırsat buldukça Akliman'a kamp yapmaya geldiklerini söyledi. Kamptan korkanlara Akliman'ı mutlaka görmeleri gerektiği tavsiyesinde bulundu. Yabancılar için tur rehberliği yapan Günay Karakaş " İstanbul'dan hareketle geldik buraya. Kafilemiz karavan gruplarımız çeşitli güzergahlardan geçerek bir sınır kapısından girip diğerinden çıkıyorlar. Bulgaristan sınır kapısından geldiler, Karadeniz bölgesinde devam ediyor güzergahımız. Belli başlı yerlere uğrayarak Sarp Sınır Kapısından yolcu edeceğiz, içlerinde İsviçre ve Alman vatandaşları var. Çok güzel organize edilmiş, denizi kumu güzel. Sinop güzel, burası ayrı güzel" dedi.

Pakistan'dan ailesiyle gelen ve tatillerinde Türkiye turu yapan Tanweer Haider, Bolu, Bartın ve Sinop'ta durakladıklarını söyledi. Haider, "Burası çok güzel, seyahat rehberimizden seçiyoruz konaklama yerlerimizi" cümlelerini kullandı.

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Barış Karadeniz, Sinop'taki Sel Felaketinde 4 Yakınını Kaybeden Muhittin Demişbaş'ı Ziyaret Etti: 'Verilen Sözler Yerine Getirilmemiş. Barış Karadeniz, Sinop'taki Sel Felaketinde 4 Yakınını Kaybeden Muhittin Demişbaş'ı Ziyaret Etti: 'Verilen Sözler Yerine Getirilmemiş.
Kaynak: İHA

Karadeniz, Akliman, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'in gözde kamp merkezlerinden Akliman ilgi görüyor - Son Dakika

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