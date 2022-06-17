Karadeniz'in turkuaza bürünen rengi uzaydan görülüyor

KARADENİZ'in mavi yüzeyinin son günlerde yerini bıraktığı turkuaz rengi, uydu fotoğraflarına yansıdı. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Ağırbaş, endişe edilecek durum olmadığını belirterek, "Deniz suyu yüzey sıcaklıklarının yükselmesi ve denizel ortama giren besin tuzu miktarının artması, yüksek bolluk miktarlarına ulaşmasına neden olabiliyor. Aşırı artışla kalsiyum karbonatlı yapısıyla deniz suyunun renginin turkuaza döndümesine neden olmaktadır" dedi.

Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle deniz suyu sıcaklığı 50 yıllık ortalamaları aşan Karadeniz'de son günlerde renk değişikliği yaşanıyor. Mavi renginin yerini turkuaza bıraktığı Karadeniz'de büyük bölüme yayılan renk değişikliği, uydu fotoğraflarına da yansıdı. Uydu görüntülerinde Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna kıyılarının da turkuaza büründüğü görülüyor. Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ağırbaş, Karadeniz'in renginin turkuaza dönmesinde endişe edilecek durum olmadığını belirtip, "Karadeniz mevsimsel döngülerini yaşayan bir deniz. Son 10 gündür gördüğümüz turkuaz görsel renk aslında Karadeniz'de mevcut olan bir 'Emiliana huxleyi' isimli fitoplankton türü olup Haptophyta şubesine ait olan bir kokolitofor türüdür. Özellikle deniz suyu yüzey sıcaklıklarının yükselmesi ve denizel ortama giren besin tuzu miktarının artması, yüksek bolluk miktarlarına ulaşmasına neden olabiliyor. Biz bu durumu fitoplankton bloomu olarak adlandırmaktayız. Aşırı artışla beraber kalsiyum karbonatlı yapısı sayesinde deniz suyunun renginin turkuaza dönmesine neden olmaktadır. Bazen on binlerce kilometre alana yayılabiliyor ve bu özelliğinden dolayı uydudan bile gözlemlenebiliyor" diye konuştu.