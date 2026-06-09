Karagöl’de gençlik ve aile buluşması: Doğa, spor ve kültür bir arada - Son Dakika
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Karagöl’de gençlik ve aile buluşması: Doğa, spor ve kültür bir arada

Karagöl’de gençlik ve aile buluşması: Doğa, spor ve kültür bir arada
09.06.2026 10:06
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Kahramanmaraş’ta bu yıl ilk kez düzenlenen Karagöl Gençlik ve Aile Doğa Buluşması, yüzlerce vatandaşı doğayla buluşturdu. Spor etkinliklerinden kültürel gösterilere kadar birçok faaliyetin gerçekleştirildiği organizasyon, Karagöl’ün yayla turizmi potansiyelini de gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen Karagöl Gençlik ve Aile Doğa Buluşması, geniş katılımla gerçekleştirildi. Karagöl’ün eşsiz doğal güzellikleri içerisinde düzenlenen organizasyon, gençleri, aileleri ve vatandaşları doğayla buluştururken bölgenin yayla turizmi açısından taşıdığı potansiyelin tanıtımına da katkı sundu. Programa Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ve eşi Fatma Akpınar’ın yanı sıra Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Aydoğar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muharrem Dilipak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Asım Demirdöğen, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karagöl’de gençlik ve aile buluşması: Doğa, spor ve kültür bir arada

KARAGÖL’DE SPOR, KÜLTÜR VE DOĞA ŞÖLENİ YAŞANDI

Karagöl’ün doğal atmosferinde gerçekleştirilen etkinliklerde katılımcılar gün boyunca birbirinden farklı aktivitelerle buluştu. Judo, doğa koşusu, wushu-kung fu, geleneksel Türk okçuluğu, Osmanlı savaş sanatı matrak ve güreş gibi sportif faaliyetler büyük ilgi gördü. Çocuk oyunları, doğa yürüyüşleri, fotoğraf çekimleri ve çeşitli kültürel etkinlikler de organizasyona renk kattı. Türk halk müziği dinletisi eşliğinde gerçekleştirilen programda katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Özellikle gençlerin ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, Karagöl’de adeta festival havası oluşturdu. Doğal güzellikleri, temiz havası ve yayla dokusuyla dikkat çeken Karagöl, düzenlenen organizasyon sayesinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapabilecek önemli merkezlerden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Karagöl’de gençlik ve aile buluşması: Doğa, spor ve kültür bir arada

BAŞKAN AKPINAR: “KARAGÖL YAYLA TURİZMİ AÇISINDAN ÇOK DEĞERLİ”

Programda konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Karagöl’ün yalnızca doğal güzellikleriyle değil, sosyal yaşam ve turizm açısından da önemli bir değer taşıdığını ifade etti. Gençlerin sporla, kültürle ve doğayla iç içe olmasının önemine dikkat çeken Başkan Akpınar, ailelerin de huzurlu ve güvenli bir ortamda bir araya gelmesini sağlayan bu tür organizasyonlara büyük önem verdiklerini söyledi. Akpınar, Dulkadiroğlu’nun sahip olduğu doğal güzelliklerin korunması, tanıtılması ve vatandaşların kullanımına sunulması adına çalışmaların sürdüğünü belirtti. Karagöl Gençlik ve Aile Doğa Buluşması’nın ilçenin sosyal hayatına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Akpınar, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen kurumlara, ekiplere ve programa katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Karagöl’de gençlik ve aile buluşması: Doğa, spor ve kültür bir arada

GENÇLER VE AİLELER DOĞAYLA İÇ İÇE UNUTULMAZ BİR GÜN GEÇİRDİ

Etkinlik boyunca gençler sportif faaliyetlerle enerjilerini ortaya koyarken, aileler de Karagöl’ün eşsiz manzarası eşliğinde huzurlu bir gün geçirme fırsatı buldu. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eden program, katılımcılardan tam not aldı. Doğa yürüyüşlerinden geleneksel sporlara, müzik dinletilerinden çocuk etkinliklerine kadar geniş kapsamlı hazırlanan organizasyon, bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin tanıtılması açısından da önemli bir platform oluşturdu. Yetkililer, Karagöl Gençlik ve Aile Doğa Buluşması’nın ilerleyen yıllarda daha geniş katılımla sürdürülmesini hedeflediklerini belirtirken, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin gençlere, ailelere ve ilçenin doğal güzelliklerinin tanıtımına yönelik çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Haber: Mehmet Güngördü

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Son Dakika Kahramanmaraş Karagöl’de gençlik ve aile buluşması: Doğa, spor ve kültür bir arada - Son Dakika

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