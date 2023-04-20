Hafif ticari araç demir korkuluklardan alt geçide devrildi! 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hafif ticari araç demir korkuluklardan alt geçide devrildi! 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

21.04.2023 13:20

Karaman'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın demir korkulukları devirerek alt geçide düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

İftar saatinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan köprülü kavşakta yaşanan kazada, Mehmet Altın yönetimindeki hafif ticari araç, seyir halindeyken bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine köprünün demir korkuluklarına çarparak alt geçide düştü.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi araç içerisindeki yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri de alt geçidi trafiğe kapattı. Kazada direksiyon mahallinde sıkışan sürücü Mehmet Altın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hafif ticari araç demir korkulukları yıkarak alt geçide düştü: 2 ölü, 1 yaralı

TORUNU KURTARILAMADI

Kazada yaralanan kızı Melisa Altın ile torunu olduğu öğrenilen İlkay Kalaycı ise ters dönen araç içerisinden itfaiye tarafından çıkarıldı. Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kalaycı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melisa Altın'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından sürücü Mehmet Altın'ın cansız bedeni araç içerisinden çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari araç demir korkulukları yıkarak alt geçide düştü: 2 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç demir korkulukları yıkarak alt geçide düştü: 2 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç demir korkulukları yıkarak alt geçide düştü: 2 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç demir korkulukları yıkarak alt geçide düştü: 2 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İHA
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Karaman, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç demir korkuluklardan alt geçide devrildi! 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafif ticari araç demir korkuluklardan alt geçide devrildi! 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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