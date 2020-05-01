Karantinadaki vatandaşlara yurt çalışanlarından Kayseri mantısı ikramı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Özbekistan ve Etiyopya'dan getirilerek Kayseri'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirilen vatandaşlara, iftarda yurt çalışanları tarafından yapılan Kayseri mantısı ikram ediliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışma ile Türkiye'nin farklı kentlerindeki öğrenci yurtlarında karantinaya alınan vatandaşlara, iftarda yöresel lezzetler de sunuluyor.

Kayseri'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hunat Hatun Yurdu'nda kalan Özbekistan ve Etiyopya'dan gelen Türk vatandaşlarına, iftar için yurt çalışanı kadın personel Kayseri mantısı hazırladı.

Çalışanlarca hamuru yoğrulan, açılan ve kıymayla doldurulan mantı, sosuyla beraber odalara servis edildi.

Duygularını videolu olarak ileten vatandaşlardan Dudu Burhan, yurt müdürü dahil bütün personelin çözüm odaklı davrandığını belirterek, "Hoşgörülü oldukları için teşekkür ediyorum. İkram için de çok teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin oruçlarımızı." dedi.

Savaş Kurnaz ise "İki aydır yediğim en güzel şey. Her şey için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle yurtta kalan Hüsamettin Eyüpoğlu da yurt çalışanlarına, Kayseri Valiliğine teşekkür etti.

Eyüpoğlu, "Biz ülkemizin ne kadar büyük olduğunu biliyorduk. Ama buraya gelince daha iyi anladık. Umarız herkes anlar. Elinize sağlık." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun öncülüğünde rahmet ve bereket ayı olan ramazanda yurt dışından gelen vatandaşlara "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düşüncesi ile en iyi şekilde hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Mesai arkadaşlarının bu süreçte özveriyle 24 saat çalıştığını ifade eden Eskici, "Misafirlerimize devletimizin yapmış olduğu ikramların yanında personelimizin de fedakarlık yaparak iftar için kendi imkanları ile Kayseri mantısı yaparak ikram etmesi, milli mücadele anlayışı ile kenetlenmenin hareket etmenin yardımlaşarak ülkeye hizmet etmenin en güzel örneklerindendir. Ülkemle ve personelimle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi de önceki gün Melikgazi Yurdu'nda karantinada bulunan vatandaşlara sucuk ekmek ikram etmişti.