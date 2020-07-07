Karaşar-Eğriova yaylaları yaz aylarında misafirlerini bekliyor - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesine 55 kilometre uzaklıktaki Karaşar-Eğriova bölgesi, Belenova, Kuyucak, Sarıalan, Çukurören yaylalarıyla misafirlerine yaz aylarında manzara eşliğinde dinlenme fırsatı sunuyor.

Eğriova Yaylası, 650 hektarlı alanda yayla turizmi, doğa yürüyüşleri, çadırlı kamping ve günübirlik dinlenme gibi faaliyetler için Ankara'nın en elverişli ve güzel yaylaları arasında yer alıyor.

Alabalık ve çay balığı türlerinin bulunduğu Eğriova Yaylası'ndaki gölet, sportif balıkçılık için de olanak sağlıyor.

Ankara'nın Eğriova, Benli, Sorgun, Andız, Ulucak, Başköy ve Salın yaylaları da gölet ve evleriyle doğa severleri bekliyor.

Yüksek rakımıyla bilinen ve yer yer asfalt yolla ulaşılan yayla, doğal güzellikleri de bünyesinde barındırırken, başkent Ankara'da şehrin gürültüsünden, sıcağından sıkılan vatandaşları ağırlıyor.

Başkentin Beypazarı, Güdül, Çamlıdere, Kızılcahamam ve Nallıhan ilçelerindeki yaylalar da doğa yürüyüşleri, kamp, günübirlik dinlenme ve su kaynaklarının olduğu yerlerde sportif olta balıkçılığı gibi faaliyetlere imkan sağlıyor.