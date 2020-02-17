Karavanla dünya turuna çıkan Avustralyalı çift Demirci'ye hayran kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karavanla dünya turuna çıkan Avustralyalı çift Demirci'ye hayran kaldı - Son Dakika

Karavanla dünya turuna çıkan Avustralyalı çift Demirci'ye hayran kaldı

7 saat önce

Avustralya'dan 3 yıl önce karavanla dünya turuna çıkan ve tarihi, el dokuma halıları ve şifalı hünnapı ile meşhur Manisa'nın Demirci ilçesine gelen John ve Anneshka Brown çifti, ilçeye hayran kaldı.

Karavanla dünya turuna çıkan Avustralyalı çift Demirci'ye hayran kaldı, System.String[]

Avustralya'dan 3 yıl önce karavanla dünya turuna çıkan ve tarihi, el dokuma halıları ve şifalı hünnapı ile meşhur Manisa'nın Demirci ilçesine gelen John ve Anneshka Brown çifti, ilçeye hayran kaldı.

İstanbul'dan başlayıp Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri gezilerinin ardından Ege Bölgesi'ne geçen Brown çifti, Demirci ilçesine geldi. İlçenin el dokuması halılarıyla meşhur olduğunu öğrenen Brown ailesi, Demirci'de el sanatlarının yaşatıldığı iş yerlerini dolaştı.

İlçenin organik pazarını da ziyaret eden Brown çifti, "ölümsüzlük meyvesi" olarak da bilinen hünnap ve organik kuru üzümün tadına baktı.

El halısı atölyeleri de inceleyen çift, kendi evleri içinde çok sayıda halı satın aldı.

Türkiye'nin muhteşem bir ülke olduğunu söyleyen John Brown, Demirci'yi çok beğendiklerini belirterek, "Burada gerçekten çok sıcak insanlar var. Buradaki organik ürünlerin tadı da çok güzel. Avustralya'daki dostlarımıza buradaki hünnap ve kuru üzümden götüreceğiz ve bu güzel ortamı anlatacağız." dedi.

Avustralya, İstanbul, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bilal Erdoğan'a hakaretten ifade verdi Evli sevgilisini doktorla anlaşarak "hamileyim" deyip dolandırdı İş bulamayan üniversite öğrencisi Hakan Taşdemir intihar etti

Son Dakika Haberleri
00:19 Matrrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı
23:20 Adriana Lima'nın Türk iş insanı Emir Bahadır'la aşk yaşadığı iddia edildi
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 00:26:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karavanla dünya turuna çıkan Avustralyalı çift Demirci'ye hayran kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]