Son Dakika Haberleri: Karayollarında durum
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Karayollarında durum

1 saat önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu- Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul- Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan yeniden otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze Kavşağı'ndan tekrar otoyola girebiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya- Çankaya kavşakları 8-9. kilometrelerindeki (Karataş Viyadüğü) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankaya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Gölbaşı istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye- Gaziantep kesimi Aslanlı Tüneli ile Atatürk Viyadüğü arasında genleşme derzi çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle tüneller aralıklı trafiğe kapatılarak, trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Serinhisar- Karamanlı yolunun 12-13. kilometrelerinde istinat duvarı yapım çalışmaları ve Beyşehir- Seydişehir yolunun 0-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Milas- Yatağan yolunun 43-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bozüyük- İnegöl yolunun 11-12. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Şırnak- Hakkari yolunun 62. kilometresindeki Çetintepe Barajı çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

TEM Otoyolu, İstanbul, Ankara, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:32 Kaynak: AA
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