Karayolu için 13 bin kamyon hafriyat, 3 bin kamyon karşılığı kaya kaldırıldı - Son Dakika

Karayolu için 13 bin kamyon hafriyat, 3 bin kamyon karşılığı kaya kaldırıldı

15.03.2021 12:04
Karayolu için 13 bin kamyon hafriyat, 3 bin kamyon karşılığı kaya kaldırıldı, System.String[]

Kepez Belediyesi, Masa Dağı'nın doğu kısmındaki karayolunu açabilmek için dağdan 3 bin kamyon tutarında 45 bin metre küp kaya kaldırdı.

Kepez Belediyesi, Masa Dağı'nın doğu kısmındaki karayolunu açabilmek için dağdan 3 bin kamyon tutarında 45 bin metre küp kaya kaldırdı. Yolun alt yapısının oluşturulması için de 13 bin 600 kamyon karşılık gelen 183 bin metre küp hafriyat kullanıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin iki yakasını bağlayacak olan yolu açabilmek için Masa Dağı'nın bir kısmını adeta kesti. Karayolunun, Çankaya ile Fevzi Çakmak mahalleleri arasındaki kısmının yapımında 20 metre yüksekliğindeki kaya duvarı, ekskavatörlerle kırılarak aşıldı. Fen İşleri Müdürlüğü'nün ekskavatör operatörleri, 45 bin metre küp kaya kırarak, yolu taban seviyesine getirdi. Operatörler, bölgede 3 bin kamyona yakın kaya kırdı.

Fen İşleri çalışanları, yol güzergahındaki vadiyi doldurmak ve yolun alt yapısını oluşturmak için de 13 bin 600 kamyona karşılık gelen 183 bin metre küp hafriyat kullandı.

Başkan Hakan Tütüncü, Masa Dağı'nın bir kısmının keserek, yol açmalarını, "Ferhat misali çalışıyoruz. Ferhat, Şirin'ine kavuşmak için dağları delmişti. Biz de, hemşehrilerimize olan sevgimizden ötürü Masa Dağı'nı keserek, nice yollar açtık. Açmaya da devam edeceğiz." şeklinde yorumlamıştı.

Yol açıldı sıra ince işlerde

Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin doğu ve batısındaki iki önemli bulvar arasında Masa Dağı bölgesinden ulaşım imkanı sağlayacak olan yolun alt yapıyla ilgili toprak işlerinin yapımını tamamladı. Varsak bölgesini, Masa Dağı'na bağlayacak olan karayolunun büz, refüj, drenaj, yaya kaldırımı ve menfez gibi sanat yapılarının yapımı devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü, bu çalışmaları tamamladıktan sonra, her yönde iki şeridi olan bölünmüş karayolunda tek katlı sathi kaplama asfalt dökecek.

Alt yapısının oturmasından sonra sıcak asfaltla kaplanacak olan yolun inşası; bordür, şerit çizgileri ve peyzaj çalışmalarının yapılmasıyla tamamlanacak. Çankaya-Fevzi Çakmak Karayolunun, şehir merkezinin kuşbakışı görebildiği kısımlarına seyir terasları da yapılacak.

Batıdaki Göçerler Mahallesi Zeytin Dalı Şehitleri Caddesi'nde başlayan karayolu, doğudaki Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Ulubatlı Hasan Caddesi'ne bağlandı.

Karayolundan şehrin dört bir yanına ulaşım sağlanacak

Çankaya-Fevzi Çakmak Karayolu; Zeytin Dalı Şehitleri Caddesi'yle Antalya Bulvarı'na, Duacı Yolu ile Antalya-Burdur Karayolu üzerindeki Korkuteli Kavşağı'na, Ulubatlı Hasan Caddesi ile de Süleyman Demirel Bulvarı'na ulaşım imkanı sağlayacak. Çankaya-Fevzi Çakmak Karayolu'nu kullanacak olan sürücüler, devamındaki karayollarıyla şehir merkezine, Varsak bölgesine, Altınova Bulvarı'na, Antalya-Burdur Karayolu'na, şehrin her iki yakasındaki mahallelere ulaşabilecekler. Çankaya-Fevzi Çakmak Karayolu, Göçerler Mahallesi'nde inşasına başlanan 1070 yatak kapasiteli Antalya Şehir Hastanesi için de önemli bir ulaşım güzergahı olacak.

Uzunluğu 1800 metre, genişliği 25 metre olan Çankaya-Fevzi Çakmak Karayolu'ndan, yine Masa Dağı kesilerek açılan Alparslan Türkeş Bulvarı'na gidilebilecek. - ANTALYA

Karayolu için 13 bin kamyon hafriyat, 3 bin kamyon karşılığı kaya kaldırıldı
Karayolu için 13 bin kamyon hafriyat, 3 bin kamyon karşılığı kaya kaldırıldı
Karayolu için 13 bin kamyon hafriyat, 3 bin kamyon karşılığı kaya kaldırıldı
Karayolu için 13 bin kamyon hafriyat, 3 bin kamyon karşılığı kaya kaldırıldı
Karayolu için 13 bin kamyon hafriyat, 3 bin kamyon karşılığı kaya kaldırıldı
Karayolu için 13 bin kamyon hafriyat, 3 bin kamyon karşılığı kaya kaldırıldı

Fevzi Çakmak, Masa Dağı, Çankaya, küp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karayolu için 13 bin kamyon hafriyat, 3 bin kamyon karşılığı kaya kaldırıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Her şeyi otel kayıtları ve mesajlar ortaya çıkardı! Eşini aldattığı kadını, boşanma davasında tanık olarak dinletmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Barışın tesisi, Batı'nın Türkiye'yi samimi şekilde desteklemesine bağlı Ali Babacan ittifaka yeşil ışık yaktı: Seçim zamanı karar vereceğiz Son Dakika! 2021 yılı için fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi
HDP'li vekillerin pul oyunu bozuldu! Artık Meclis bütçesinden ödenmeyecek HDP'li vekillerin pul oyunu bozuldu! Artık Meclis bütçesinden ödenmeyecek         
12:36
Kimliğini kaybeden yaşlı kadının hayatı kabusa döndü! Nüfusta ölü görünüyormuş Kimliğini kaybeden yaşlı kadının hayatı kabusa döndü! Nüfusta ölü görünüyormuş         
12:15
Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi         
11:59
Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi         
11:47
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler         
11:31
Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu         
11:25
Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti         
10:38
Evini kumarhaneye çeviren şahıstan pişkin savunma: Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız Evini kumarhaneye çeviren şahıstan pişkin savunma: Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız         
09:49
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
21:34
İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu         
21:07
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 12:42:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karayolu için 13 bin kamyon hafriyat, 3 bin kamyon karşılığı kaya kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei