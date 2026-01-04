Zonguldak'ta pes dedirten olay; "Bana çarptı" deyip kardan adamı dövdüler - Son Dakika
Zonguldak'ta pes dedirten olay; "Bana çarptı" deyip kardan adamı dövdüler

04.01.2026 12:24  Güncelleme: 14:06
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir esnafın saatlerce uğraşarak yaptığı kardan adam, iki genç tarafından saldırıya uğradı. Gece yarısı yaşanan olayda, gençler kardan adamı tekme tokat parçaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir esnafın saatlerce uğraşarak yaptığı kardan adam, gece yarısı ilginç bir saldırıya uğradı. Kardan adamın önünden geçen iki gençten biri, şaka yollu sesini değiştirerek "Yasin kurtar beni, bana çarptı" diye bağırınca, arkadaşı kardan adamı tekme tokat parçaladı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, gece saat 23.45 sıralarında Karadeniz Ereğli ilçe merkezindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan kar yağışını fırsat bilen esnaf Tuğçe Bostancı, iş yerinin önüne büyük bir kardan adam yapmaya başladı. Akşam saatlerinde dükkanını kapatan esnaf, kardan adamı ertesi gün tamamlamak üzere yarım bıraktı.

KARDAN ADAMA "SARKINTILIK" İFTİRASI ATIP SALDIRDILAR

Gece saatlerinde caddeden geçen iki genç, dükkan önündeki kardan adamı fark etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; gençlerden birinin kardan adamın yanından geçerken aniden duraksadığı ve bir mizansen (kurgu) başlattığı görüldü. Gencin, ses tonunu inceltip tiyatral bir tavırla arkadaşına dönerek, "Ay Yasin aşkım kurtar beni, bana çarptı" diyerek kardan adamı şikayet etmesi ve yardım istemesi dikkat çekti. Bu çağrı üzerine diğer genç, senaryoya uyarak kardan adama saldırdı.

GÖVDESİNİ PARÇALAYIP, BAŞINI YANLARINDA GÖTÜRDÜLER

Tekme ve yumruklarla kardan adamın gövdesini parçalayan gençler, kardan adamın baş kısmını ise kopartıp yanlarında götürerek olay yerinden uzaklaştı. Sabah dükkanını açmaya geldiğinde emeğinin yok olduğunu gören iş yeri sahibi Tuğçe Bostancı, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şaşırdı.

KARDAN ADAMI YAPAN ESNAF DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Duruma tepki gösteren esnaf, şunları söyledi: "Bugün kardan adamı tamamlamayı düşünüyorduk. Ancak gece saldırıya uğramış. Üzüldüm ama kameradan parçaladıklarını gördüm. Amaçlarını bilemiyorum. Eğlenmek istediler herhalde ama birazcık üzücü bir durum oldu açıkçası. Kendilerini tanımıyorum. Amacınız neydi bilmiyorum ama umarım eğlenmişsinizdir diye düşünüyorum."

Kaynak: İHA

